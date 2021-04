Sérgio quer eliminar o Chelsea, mas sem "demasiada sede para chegar ao pote"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que pode vencer o Chelsea e desfazer a desvantagem de 2-0 da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Ainda assim, o treinador que evitar a ansiedade de lutar pelo marcador e pede equilíbrio à equipa.

"Queremos entrar sem ansiedade, porque assim estaremos mais preocupados com o resultado final e o processo é que é importante para chegar ao resultado. É não pensar logo com o resultado na cabeça. Neste tipo de jogos, ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial, temos de ser compactos e coesos, porque temos de fazer golos, mas não podemos sofrer", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador agarra-se aos vários momentos de superação desde que é técnico do FC Porto para explicar que não faltará motivação e crença na passagem: "Há muitos momentos na época e nestes anos. São exemplos de superação e crença, que advém do trabalho que fazemos. É um obstáculo difícil, mas estamos aqui para dar a resposta".´

Depois de uma boa exibição que se traduziu numa derrota por 2-0 na primeira volta, Sérgio frisa que "orçamentos e estatísticas não ganham jogos. Goleámos nas estatísticas a nível estatístico, mas a realidade é que perdemos 2-0". "O dinheiro não ganha jogos e estamos prontos para ir à luta e dar luta".

Sérgio desenvolveu ainda mais sobre o jogo da primeira mão e considera que a equipa pode jogar ainda melhor.

"Não tenho bolinha mágica para prever o que vai acontecer, mas analisámos a dinâmica da equipa e o que podemos fazer melhor. Foi um jogo de bom nível, mas não foi muito bom, senão teríamos ganho", diz.

Sérgio Oliveira em dúvida

O médio falhou a primeira mão por castigo, mas contraiu uma lesão muscular que o afastou da titularidade do jogo de sábado, em Tondela. O melhor marcador da equipa pode ainda não estar apto para ser titular, reconhece Sérgio, e recorda que os dragões estão também na luta pelo campeonato.

"Vamos ver até amanhã, em Tondela nnão estava pronto. É um problema muscular e é sempre perigoso. Não podemos esquecer que temos o campeonato e temos jogos muito exigentes pela frente. Preciso de ponderar bem a situação", atira.

O FC Porto viaja para Sevilha novamente com todos os jogadores, incluíndo os que não vão jogar e os que não estão inscritos, como Marcano. A única ausência é o infetado Diogo Costa.

"Fico confortável que venham todos connosco, só não levo o Diogo porque está infetado com a Covid-19. Ainda se tentou arranjar uma zona protegida para ele no avião, mas não dá [risos]. Vamos todos, somos um grupo unido e estamos juntos neste momento importante", termina.

O Chelsea-FC Porto está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, uma partida com relato nae acompanhamento, ao minuto, em