Recomendada a suspensão da vacina da Johnson & Johnson nos EUA

Mas foram também relatados outros efeitos secundários, como tonturas, náuseas e até desmaios. Segundo os órgãos locais de comunicação social, um total de 18 pessoas relataram efeitos secundários na Carolina do Norte e 11 no Colorado.

Foram seis os casos de coágulos conhecidos, todos em mulheres com idades entre os 18 e os 48 anos. Uma mulher morreu e outra foi hospitalizada em estado crítico no Nebraska. Estes episódios foram detetados duas semanas depois da toma da vacina.

“A segurança da vacina é a principal prioridade do governo federal e levamos muito a sério todos os relatos de efeitos secundários que dela derivam”, escrevem ainda as duas autoridades sanitárias.

Na Geórgia, oito pessoas sofreram também reações adversas após a toma da vacina. De acordo com as autoridades locais, uma destas pessoas teve mesmo e ser enviada ao hospital para que a sua situação pudesse ser avaliada. As restantes foram encaminhadas para casa, após acompanhamento no local.

Espera-se, assim, que a recomendação seja seguida e o governo federal interrompa a vacinação com Johnson & Johnson em todos os locais.



Para quarta-feira, está já marcada uma reunião de emergência entre cientistas da FDA e do CDC para analisar as possíveis ligações entre a vacina e os casos de coágulos e decidir se se manterá a autorização desta vacina para todos os adultos ou limitar a idade da toma.



A vacina da Johnson & Johnson é de toma única e, nos Estados Unidos, já foram administradas mais de 6,8 milhões de doses.

Em Portugal, as primeiras 30 mil doses chegam na quarta-feira, dia 14, sendo esperadas mais 1,25 milhões durante o segundo trimestre. Ao longo deste ano, Portugal pretende ter 4,5 milhões de doses disponíveis.