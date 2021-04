Primeiras 30 mil vacinas da Johnson & Johnson chegam a Portugal na quarta-feira

A notícia é avançada pelo jornal Público , que acrescenta que, com a chegada destes fármacos de dose única, o país fica com 1,9 milhões de doses disponíveis para administrar durante este mês.

A vacina da Janssen foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento no passado dia 11 de março. A Comissão Europeia acordou a compra de 200 milhões de doses este ano, com a opção de comprar outras 200 milhões adicionais.

Portugal deverá receber 1,25 milhões de doses durante o segundo trimestre deste ano, do total de 4,5 milhões de doses que o país deverá ter disponíveis em 2021.

O país deverá receber 8,8 milhões de doses até junho, no somatório das quatro vacinas. De acordo com o coordenador da task force para a vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, a meta agora é chegar à primeira semana de junho com a primeira dose administrada a todas as pessoas até aos 60 anos.