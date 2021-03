"Se na Páscoa cada família estiver com mais duas ou três pessoas é brutal. A transmissão cresce muito"

Tivemos outra consequência, que foi até inesperada: quando a variante britânica, do Reino Unido, em dezembro apareceu cá em larga escala, o nosso confinamento também atuou sobre a vertente. Foi um receio na altura que aquele confinamento extremo, digamos assim, não atuasse sobre uma variante mais infeciosa como o caso da do Reino Unido. Mas atuou, e baixou em todo o lado. Nos outros países que não fecharam tanto, o crescimento da variante britânica continuou. Aquela variante faz com que os casos expludam, nós controlamo-la, agora é bom que consigamos manter isso e que todas as outras coisas que estamos a fazer, inclusive a vacinação, consigam funcionar como uma almofada para as outras situações.

Referiu o crescimento de casos em janeiro, uma altura que se costuma chamar de terceira vaga. No entanto, ainda no final de dezembro, início de janeiro, registávamos milhares de casos diários. Podemos falar em uma terceira vaga ou em uma segunda vaga mais alargada.

Não há nenhuma definição epidemiológica sobre se é a continuação da segunda vaga ou se é uma terceira vaga. Nós chamamos uma onda quando veio suficientemente cá abaixo, quase que desapareceu, para depois voltar a subir. É quase como se a doença tivesse desaparecido.

Por exemplo, com as gripes. No verão, tomam valores que são muito residuais em relação às ondas de inverno e são curvas que sobem e descem.

Neste caso, é dependendo das zonas do país. Por exemplo, no Norte, a onda de novembro foi igual à onda de janeiro, ondas quase iguais em termos de dimensão máxima. Mas se olharmos para a região de Lisboa e Vale do Tejo, o comportamento já foi completamente diferente: a onda de novembro foi uma onda muito mais pequenina e a onda de janeiro foi quase quatro ou cinco vezes superior.