Covid-19. Índice de transmissibilidade sobe para 0,94 e incidência desce para 70

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal continua a subir, situando-se esta segunda-feira em 0,94. A incidência desceu para 70 novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

De acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas. Mais 0,01 em comparação com a última atualização, na sexta-feira. Considerando apenas o continente, o Rt é de 0,93, também mais 0,01.

A incidência de novos casos de Covid-19 situa-se nos 70 casos por 100.000 habitantes (75,7 na sexta-feira) e nos 63,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (66,8 na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Segundo o boletim desta segunda-feira, registaram-se seis óbitos e 309 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.