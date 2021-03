AstraZeneca. Estudo confirma segurança da vacina sem aumento de coágulos no sangue

Veja também:

Um novo estudo norte-americano à eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca indica que a vacina europeia contra a Covid-19 é segura e altamente eficaz. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira.

O estudo mostrou que a vacina foi 79% eficaz no combate à doença sintomática e 100% eficaz na prevenção de doenças graves.

Na investigação participaram mais de 32 mil voluntários, a maioria dos quais norte-americanos, mas também no Chile e no Peru, e não terá havido problemas de coágulos sanguíneos.

Cerca de um quinto dos voluntários tinha mais de 65 anos. A vacina foi administrada em duas doses, com quatro semanas de intervalo, e revelou ser eficaz na proteção dos mais velhos e dos grupos com idades mais jovens.

De acordo com a AstraZeneca, citada no jornal “The Guardian”, o grupo de peritos que liderou o estudo nos Estados Unidos, juntamento com um neurologista independente, conduziu uma revisão específica dos coágulos sanguíneos, bem como da trombose do seio venoso cerebral (CVST – um coágulo de sangue extremamente raro no cérebro) e não encontrou “qualquer risco aumentado de trombose ou eventos caracterizados por trombose entre os 21.583 participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina”.

No que respeita ao CVST, “não foram encontrados eventos neste ensaio”.

Estes resultados deverão abrir caminho à aprovação da vacina pelo regulador norte-americano, o que pode acontecer dentro de um ou dois meses.