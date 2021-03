Putin e Biden, das acusações à “água na fervura”

“Evidentemente que Putin está também a falar para a sua população e diz que só cooperará com os Estados Unidos nas áreas do seu interesse e nos termos que achar favoráveis. Quanto à questão de chamar o embaixador, não podemos considerar que seja uma atividade de rotina, mas pelos sinais que vejo estou convencido que o embaixador voltará a Washington dentro de um tempo razoável”, espera Mário Godinho de Matos.

Na semana em que os serviços secretos norte-americanos confirmaram as suspeitas de ingerência do Kremlin nas últimas presidenciais, Joe Biden prometeu que a Rússia vai pagar por isso.

“Mostra o posicionamento de Biden, de que o regresso da América não é mostrar uma América 'soft' em que o 'softpower' é que vale tudo. Não, mostra um posicionamnto em que Washington dá prioridade às democracias e reserva-se ao direito de identificar quais são as verdadeiras democracias e quais são as autocracias que se vai bater por travar e conter. E claramente as duas autocracias que mais ameaçam a visão liberal-democrática que os Estados Unidos querem voltar a liderar no pós-Trump são a China e o projeto expansionista de Xi Jin Ping e Putin e a forma como Putin insiste em interferir na soberania dos outros estados.”

Contudo, garante Germano Almeida, não estamos perante o risco de um regresso ao contexto de Guerra Fria.

“Creio que tem a ver com o agravamento de sanções do ponto de vista da sua configuração económica, diplomática, tensão certamente ao nível diplomático, e por outro lado uma demarcação mais clara em relação ao facto de a Rússia ser um inimigo dos Estados Unidos e não pode ser complacente com isso.”

“Obviamente não estamos já no tempo da Guerra Fria, recordo que dias antes, os mesmos Putin e Biden, que agora trocam acusações fortes, acordaram em prolongar o acordo START entre os Estados Unidos e a Rússia, no sentido de reduzir material nuclear dos dois, sendo que Estados Unidos e Rússia, juntos, têm cerca de 93% do total do poder nuclear do mundo, e portanto não esperemos um regresso de Guerra Fria, a nível de tensão armamentista, mas esperemos um agravar de posições em relação a visões do mundo, alianças regionais e tensões diplomáticas”, conclui.