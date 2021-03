FPF recorre da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto no caso Palhinha

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que anulou o castigo aplicado pelo seu Conselho de Disciplina a João Palhinha e retirou-lhe o quinto cartão amarelo no campeonato.

De acordo com a imprensa nacional, a FPF vai apresentar recurso no Tribunal Central Administrativo do Sul, a mesma instância que suspendeu o castigo de Palhinha em primeiro lugar, no dia do clássico contra o Benfica. O Conselho de Disciplina não considerar claro se o acórdão do TAD anula o castigo ou o quinto amarelo.

Palhinha, que hoje foi convocado à seleção nacional pela primeira vez, viu o quinto amarelo na visita dos leões ao Boavista a 26 de janeiro, o que significaria que falharia o jogo seguinte, o dérbi contra o Benfica.

No próprio dia do clássico, o Tribunal Central Administrativo do Sul suspendeu o cartão amarelo e o jogador foi usado por Rúben Amorim na vitória contra as águias por 1-0, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes.

O médio de 25 anos do Sporting foi utilizado em todos os jogos desde que viu o quinto amarelo e volta agora novamente a ter apenas quatro amarelos no campeonato. Palhinha soma dois golos em 27 jogos esta temporada pelos leões.