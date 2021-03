Palhinha e Nuno Mendes estreiam-se na seleção. Cedric, Rafa e André Silva regressam

João Palhinha e Nuno Mendes, do Sporting, estreiam-se nas convocatórias da seleção nacional principal. Cédric, lateral do Arsenal, André Silva, avançado do Eintracht Frankfurt, e Rafa Silva, extremo do Benfica, estão de regresso às escolhas do selecionador nacional.

Fernando Santos anunciou os convocados para os próximos compromissos de qualificação para o Mundial 2022, no Catar, contra o Azerbeijão, Sérvia e Luxemburgo.



Nuno Mendes é uma das novidades da convocatória. O jovem lateral-esquerdo de 18 anos do Sporting falhou o Europeu sub-21 e o selecionador Rui Jorge já tinha confirmado a sua "promoção" à equipa principal. Palhinha pode fazer também a sua estreia na seleção principal.

Pepe, defesa-central do FC Porto, está também de volta depois de ter falhado os últimos compromissos por lesão, assim como Rafa Silva, extremo do Benfica, e André Silva, avançado do Eintracht Frankfurt que é um dos melhores marcadores da Bundesliga.



Francisco Trincão, do Barcelona, deixa a lista de convocados para disputar o Europeu sub-21. De fora em relação à última convocatória ficam os defesas Rúben Semedo, Nélson Semedo e Mário Rui, o médio William Carvalho e o avançado Paulinho.

O guarda-redes Rui Patrício levou uma joelhada de um colega de equipa do Wolverhampton na noite de segunda-feira, durante a partida contra o Liverpool, e saiu lesionado, após vários minutos a receber assistência médica, mas integra a lista de convocados.

Os últimos jogos da seleção foram disputados há quase quatro meses, em novembro, para a fase de grupos da Liga das Nações. A última partida foi a 17 de novembro, na Croácia, jogo que Portugal venceu por 3-2 com golos de Rúben Dias (2) e João Félix.

Portugal vai concentrar-se em Turim, na casa da Juventus, devido às restrições de viagem no âmbito da pandemia da Covid-19.

O primeiro jogo será frente ao Azerbaijão, no Juventus Stadium, no dia 24 de março. Logo a seguir defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 27 e desloca-se até Luxemburgo para o último jogo no dia 30. As três partidas estão agendadas para as 19h45 e terão acompanhamento total na Renascença.

Lista de convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada);

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Cédric (Arsenal), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Manchester City), Pepe (FC Porto), Domingos Duarte (Granada), Nuno Mendes (Sporting) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), João Palhinha (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (Eintracht Frankfurt), Pedro Neto (Wolverhampton) Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa Silva (Benfica), e João Félix (Atlético de Madrid).