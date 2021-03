Tribunal Arbitral do Desporto anula cartão amarelo a João Palhinha

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao ao recurso apresentado pelo Sporting e anulou o quinto cartão amarelo mostrado a João Palhinha, no dia 26 de janeiro, no Estádio do Bessa, contra o Boavista.

"Declarar procedente o presente recurso quanto ao invocado não cometimento pelo demandante da infração disciplinar prevista e punida no artigo 164.º, n.º 7, do RDLPFP, por ausência na concreta situação sub judice do pressuposto factual objetivo típico de que depende tal cometimento, anulando, consequentemente, a decisão disciplinar sancionatória recorrida, com absolvição do demandante da infração por que foi disciplinarmente sancionado com suspensão de 1 (um) jogo e multa de € 153,00 (cento e cinquenta e três euros)", pode ler-se no acordão, citado em "A Bola".

Palhinha viu o quinto amarelo na visita dos leões ao Boavista a 26 de janeiro, o que significaria que falharia o jogo seguinte, o dérbi contra o Benfica. No próprio dia do clássico, o Tribunal Central Administrativo do Sul suspendeu o cartão amarelo e o jogador foi usado por Rúben Amorim na vitória contra as águias por 1-0, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes

O Tribunal Arbitral do Desporto dá o caso por concluído e destaca que o próprio árbitro da partida no Bessa, Fábio Veríssimo, reconheceu que o cartão foi mal mostrado ao médio dos leões.



"Conforme resulta do 22.º facto considerado provado, segundo a afirmação do próprio Fábio Veríssimo, o árbitro do jogo sub judice, a sua exibição ao Demandante do cartão amarelo identificado no 2.º facto considerado provado não foi, segundo as normas técnicas e disciplinares da própria competição desportiva, uma atuação adequada", pode ainda ler-se.



O médio de 25 anos do Sporting foi utilizado em todos os jogos desde que viu o quinto amarelo e volta agora novamente a ter apenas quatro amarelos no campeonato. Palhinha soma dois golos em 27 jogos esta temporada pelos leões.