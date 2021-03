Nuno Mendes convocado para a seleção principal, anuncia Rui Jorge

Rui Jorge, selecionador sub-21, revelou que Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting, integra a próxima convocatória da seleção principal.

O selecionador justificou a ausência do jovem lateral dos leões no Europeu de sub-21, que decorre no final de março, com a sua integração na próxima convocatória de Fernando Santos para a equipa principal.

"Este é o problema de não fazer a convocatória depois do Fernando Santos. No caso do Nuno, será chamado pela seleção A", disse o treinador em conferência de imprensa.

Nuno Mendes, de apenas 18 anos, tem sido opção regular no Sporting de Rúben Amorim, com um golo apontado em 25 jogos esta temporada. O lateral-esquerdo poderá ser opção nos jogos de qualificação para o Mundial 2022 contra Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

Fernando Santos só vai anunciar os seus convocados na terça-feira, na Cidade do Futebol.

