Rui Patrício leva pancada na cabeça. "Está bem e consciente"

O guarda-redes Rui Patrício, do Wolverhampton, levou uma joelhada de um colega de equipa durante a partida contra o Liverpool e saiu lesionado, após vários minutos a receber assistência médica.

O internacional português saiu a um lance onde estava o colega Conor Coady e o avançado Mo Salah, foi tocado na cabeça e saiu de maca.

Em declarações aos jornalistas, o treinador Nuno Espírito Santo já atualizou a situação do jogador: "Acabámos de receber uma atualização, ele está bem. Foi um choque com o joelho do Coady, na cabeça. Já falámos. Ele está bem. Estas situações, quando é a cabeça, deixam-nos preocupados. Mas ele está bem. Vai recuperar".