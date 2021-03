Novo aeroporto: Rui Rio disponível a ajudar Governo a impedir veto das autarquias

“Assim sendo, se é neste enquadramento que o Governo pretende mudar a lei para que um único município não possa reprovar um projeto de dimensão nacional, nós estaremos de acordo com a mudança dessa lei”, sublinha o líder do PSD.

“Relativamente ao novo aeroporto de Lisboa estamos agora numa situação muito diferente daquela em que estávamos há 24 horas. Nós sabemos que a única solução que o Governo tinha em cima da mesa está reprovada, afastada, e o Governo reabriu o dossier. Agora, em cima da mesa estão todas as possibilidades e vamos ver qual é aquela que é melhor”, disse Rui Rio no final de um encontro com representantes do Fórum para a Competitividade.

Rui Rio mostra abertura para mudar a lei depois de o Governo ter anunciado um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e voltado a colocar Alcochete na equação do novo aeroporto, na sequência do travão da ANAC ao aeroporto do Montijo.

O presidente do PSD, Rui Rio, está disponível para apoiar uma alteração legislativa para evitar que uma autarquia possa travar um projeto de interesse nacional e, assim, ajudar a desbloquear o impasse em torno do novo aeroporto de Lisboa.

O Governo vai rever a legislação para eliminar o que considera ser um poder de veto das autarquias no desenvolvimento de infraestruturas de interesse nacional e estratégico como a localização do novo aeroporto, anunciou esta terça-feira o Ministério das Infraestruturas, que volta a colocar a opção Alcochete em equação.

O Ministério tutelado por Pedro Nuno Santos afirma que vai avançar com a realização de um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e que o Governo se compromete a respeitar a solução que vier a ser identificada.



A AAE vai comparar três soluções para o aeroporto de Lisboa, nomeadamente, a atual solução dual, em que o Aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo o de complementar, uma solução dual alternativa, em que o Aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de complementar e a construção de um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete.



A decisão foi conhecida depois de a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) anunciar o indeferimento de um pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do Aeroporto Complementar no Montijo, travando assim o avanço do projeto.

O líder do PSD considera que estes últimos desenvolvimentos mudam tudo e está disponível a alterar a lei, porque agora não será uma mudança feita à medida do aeroporto no Montijo.

"Aquilo que nós não estávamos de acordo era mudar a lei para beneficiar um projeto em concreto. A partir do momento, que é agora, que os projetos estão todos em aberto e vamos ver qual é o melhor, aí sim, é o momento para repensar a lei, sublinha Rui Rio.