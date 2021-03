ANAC trava construção do aeroporto do Montijo

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) anuncia o indeferimento de um pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do Aeroporto Complementar no Montijo, travando assim o avanço do projeto.

O pedido tinha sido feito pela ANA - Aeroportos de Portugal e foi agora "chumbado" pelo regulador da aviação.



Em causa no processo apresentado pela ANA está a falta de um parecer por parte do município da Moita, uma das câmaras municipais da área de confluência da base aérea do Montijo.

"No âmbito da instrução do pedido, a ANA anexou, entre outros elementos, pareceres das Câmaras Municipais dos concelhos potencialmente afetados, quer por superfícies de desobstrução, quer por razões ambientais, sendo de assinalar a existência de dois pareceres favoráveis, dois desfavoráveis e a não apresentação de parecer por uma das Câmaras", refere a ANAC em comunicado divulgado esta terça-feira.



A lei, explica o regulador, determina que “constitui fundamento para indeferimento liminar a inexistência do parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afetados".

Por isso, a ANAC considera que se "encontra obrigada a indeferir liminarmente o pedido, em cumprimento do princípio da legalidade e do comando vinculativo do legislador constante da mencionada disposição legal, não havendo lugar à apreciação técnica do mérito do projeto".

[Notícia em atualização]