Aviões e milhares de aves em rota de colisão sobre o Tejo

Luis Chucha

05 fev, 2019 Barreiro 16:08

Chamo a vossa atenção para as aves que aparecem no vídeo, chama-se Maçaricos de bico direito, aves migradoras, voam em bandos de milhares e circulam entre os sapais a sul e os arrozais a sul. Muito assertivas as declarações da Eng Carla Graça e do Doutor Domingos Leitão , lamentáveis e desconhecedoras as boçalidades do eng. Luís Coimbra, afirmando que as aves de grande porte estão todas a jusante da BA6, o cavalheiro desconhece a existência dos Sapais de Coina e Corroios, onde existem flamingos? de resto é grotesco que ninguém fale dos refúgios de maré alta das aves, em especial no Sapal de Corroios, e que a ignorância atrevida fale apenas de flamingos, e desconhecendo que a ave mais perigosa para a ocorrência de Bird Strike é o Maçarico de Bico Direito. De acordo com estudos científicos publicados pelo Professor Pedro Lourenço investigador na Universidade de Groningen, estas aves deslocam-se entre os diversos Sapais a Sul e os arrozais a norte, em especial entre o Sapal de Corroios e os arrozais da Giganta e da Samora Correia. Existem os movimentos que ocorrem ao amanhecer e crepúsculo entre os locais de descanso nos sapais do estuário e os campos de arroz . Estes envolvem aves que usam os os campos de arroz em um determinado dia e ocorrem algums por vezes num curto período de, por vezes, uma hora. Alguns bandos Consistem em muitos milhares de aves. Esses movimentos são suscetíveis de atravessar os vetores de vôo tanto norte como sul da pista 01/19 do Montijo. As aves podem atravessar os vetores onde as aeronaves altitudes de vôo de 0 a 3.000 pés. O Sapal de Corroios é a zona húmida melhor conservada de todo o estuário do Tejo, a sul de Alcochete. O seu coberto vegetal tem sido objeto de estudos que confirmaram a grande produtividade biológica e capacidade de despoluição deste ecossistema. Este sapal é, segundo diversas associações de defesa do ambiente como a Quercus – Associação Nacional da Conservação da Natureza e o Grupo Flamingo, um local preferencial de abrigo, alimentação e “maternidade” dos peixes juvenis que frequentam todo estuário. É de salientar também a riqueza ornitológica existente pois este local constitui um pouso temporário para muitas aves migratórias, como o Maçarico de Bico Direito, (Naturlink, 2009), e que dali circulam para norte para os arrozais. A biodiversidade dos invertebrados é também elevada sendo a presença de minhocas, bivalves e crustáceos nos esteiros e bancos de lodo do sapal frequente. Estes constituem a base das populações de aves limícolas. O Sapal de Corroios não está integrado na Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) mas pertence ao Domínio Público Hídrico (DPH), pelo que se encontra abrangido pela legislação da Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo considerado uma Zona de Protecção Especial (ZPE). Omitem por ignorância estes factos, mas como o Sapal existe com grande numero de aves e elas circulam para os arrozais, temos aqui outro "elefante no meio da sala" que pretendem esconder, mas que se presume venha a originar acidentes.