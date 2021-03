Mais de metade dos concelhos em risco mínimo de infeção por Covid-19

Veja também:

Cerca de 51% dos concelhos portugueses apresentam risco mínimo de infeção por SARS-CoV-2. No total, são 195 os municípios com uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias inferior a 240 casos por 100 mil habitantes.

Castanheira de Pêra, que na semana passada era o concelho com mais casos por 100 mil habitantes, Castelo de Vide e Gavião contabilizam o maior decréscimo na taxa de incidência.

Já Resende, Arronches e Manteigas são os únicos três municípios ainda em risco máximo de infeção.

Portugal tem, assim, menos 12 concelhos em risco extremo face à semana anterior, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma semana, 5% dos 308 concelhos portugueses estavam em risco máximo devido ao número de casos de Covid-19. Segundo a última atualização, apenas 1% integram essa lista.

Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco; Porto Santo, na Madeira; e Velas, Angra do Heroísmo, Vila Franca do Campo, Corvo, Lajes das Flores, Nordeste, Povoação, Santa Cruz da Graciosa e Santa Cruz das Flores, nos Açores; registaram uma taxa de incidência igual a zero na semana em análise, entre 10 e 23 de fevereiro.