Faith's Night Out. “Nós que temos fé temos um farol que nos guia. É a Cruz”

Em tempos de pandemia, morte e incerteza, a fé pode ser um farol. Quem o disse foi o deputado do PSD e médico Ricardo Baptista Leite, este sábado à noite, em mais uma edição do Faith’s Night Out, organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora e que este ano se realizou inteiramente online. “Nós que temos fé temos muita sorte porque temos um farol que nos guia, um farol que é a Cruz e o amor de Cristo que nunca nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis”, afirmou o orador, cujo tema era “permanecer no serviço”. O deputado, que tem ganho fama enquanto ponta de lança do PSD no que diz questão à pandemia, falou sobre como as escolhas que tomou durante a vida, de seguir medicina, especializar-se em infecciologia e enveredar pela política acabaram por confluir neste momento em que se encontrou numa situação privilegiada para poder ajudar a combater a pandemia em Portugal e não só. “Partilho estas histórias para mostrar que muitas vezes, sem sabermos, estamos a seguir caminhos que no final do dia vão culminar e permitir que possamos juntar todas essas ideias e todas essas visões, todas essas experiências, para colocarmos ao serviço de outros. Porque no final estamos de facto ao serviço dos outros porque somos instrumentos de Deus. É nesse sentido que me encaro e encaro cada um de nós.” "E agora que estamos a viver um período tão difícil, tão desafiante, e uma crise sanitária que se vai traduzir numa grave crise económica e social, em que as tais desigualdades que eu e tantos outros nos comprometemos a combater vão infelizmente aumentar, temos esta obrigação de trabalharmos juntos, de nos colocarmos ao serviço de Deus e através de Deus nos colocarmos ao serviço uns dos outros para combatermos essas desigualdades, para garantirmos que objetivamente não deixamos ninguém para trás”, concluiu Ricardo Baptista Leite. O deputado falou depois de Magda e Carlos Fontes, um casal que numa fase da vida em que já tinham filhos mais velhos e podiam pensar em descansar um pouco antes da chegada dos netos, tornaram-se família de acolhimento e receberam em casa um recém-nascido. Magda Fontes diz que aprendeu assim o que é o “amor radical e exigente, de gratuidade total". "Acolher um filho que nos era confiado, mas para partir em tempo incerto. O António chegou direto da maternidade, muito frágil e em pleno Advento. Olhar para ele no contexto do Natal era também interiorizar o mistério de Deus encarnado num bebé. Um presépio simples, despojado de tudo. E fazer-nos pensar por que razão Deus encarna num bebé para se fazer próximo de cada um de nós. As semanas seguintes foram de uma verdadeira experiência de Deus, e assim se mantém”, disse. Presente esteve também o bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, que num testemunho muito pessoal partilhou como esteve internado aos sete anos, em Coimbra, com um problema na perna que a ciência teimava em não conseguir resolver nem curar. “Ali vivi como criança de sete anos um paradoxo impressionante. Ao mesmo tempo que crescia a minha fé em Deus, ia relativizando-se muito a minha confiança na ciência. E foi assim que anos mais tarde quando entrei no noviciado e redescobri Jesus Cristo, posso dizer que eu não descobri Jesus Cristo e depois confiei nele. No meu caso pessoal foi o inverso. Desde os 7 anos que dentro do coração Deus tinha preparado o terreno da confiança para que depois, quando o reencontrei me tivesse entregue totalmente a ele.”

Tempo de dissonância O FNO também tem direito a momentos musicais, desta feita com o fadista Peu Madureira a cantar no palco do auditório da Renascença, de onde foi transmitido o evento deste ano, mas outra estrela musical também esteve presente. A maestrina Joana Carneiro falou sobre “permanecer na harmonia” e explicou que ao contrário do que se possa pensar, também a dissonância tem o seu lugar na música. “A história da música ensina-nos que a dissonância não é necessariamente má. A harmonia dissonante não é necessariamente má. Quando pensamos nos grandes compositores, a dissonância daquelas notas que podem aparentar não pertencer a um acorde são absolutamente importantes, são chamadas ornamentos. Significam surpresa, afeto, uma forma de comunicar algo inesperado que muitas vezes é resolvido, mas muitas vezes não é.” Joana Carneiro deu então o seu próprio exemplo de mãe que frequentemente se deita numa aparente harmonia e acorda na manhã seguinte com quatro filhos pequenos na sua cama. “Tantas vezes há momentos, nesta harmonia dissonante, em que podemos olhar um para o outro e dizer obrigada. Obrigada por esta família e obrigada Deus por nos ter dado tantas consonâncias, tantas harmonias maravilhosas e consonantes que fazem sentido apesar do nosso dia-a-dia.”

“Moderação radical” Seguiu-se José Luís Ramos Pinheiro, jornalista e membro do Conselho de Gerência da Renascença, que voltou o seu discurso para o momento político e social atual, em que os extremos atraem, referindo a importância daquilo a que chamou “moderação radical”. Os católicos, avisou, não devem deixar-se entrincheirar, pois assim são combatidos com mais facilidade por quem quer apagar os valores cristãos da sociedade. “Por isso, quando defendemos a dignidade de quem trabalha há quem nos veja logo como esquerdistas; quando defendemos a liberdade económica, ainda que não absoluta, há quem nos atire para o lado direito; quando nos comprometemos com os mais pobres e criticamos as injustiças, lá vamos nós para o lado esquerdo; quando nos comprometemos com a dignidade da vida humana, da conceção à morte natural, não passamos de uns tristes de direita.” “Se promovemos a dignidade dos imigrantes encostam-nos bem encostadinhos à extrema-esquerda, mas se promovemos o direito à objeção de consciência dos pais de Famalicão, que têm o direito de recusar conteúdos abusivos impostos pelo Ministério da Educação sem serem perseguidos judicialmente como neste momento sucede, somos de imediato catalogados como retrógrados de extrema-direita”, continuou, entre outros exemplos. “Querem entrincheirar o pensamento cristão, aprisioná-lo para melhor o combater. Sempre que nos deixamos acantonar compromete-se o sucesso da missão. Os valores cristãos escapam a qualquer matriz ideológica”, disse ainda. Os cristãos devem, por isso, rejeitar os extremismos, pois “nalgum momento todas elas afogam a dignidade, reduzem a liberdade e impõem cartilhas de pensamentos único. Subordinam as pessoas a um estado que só o estado controla”, mas isso não significa ficarem satisfeitos com um “centro cada vez mais anémico.” O jornalista terminou com um apelo à participação política dos cristãos. “Esse espaço está já a ser ocupado por qquem combate tudo aquilo em que acreditamos. E se os cristãos radicalmente moderados não se empenharem na vida pública, quem, no futuro, dará testemunho por eles?”