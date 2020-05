Covid-19 nos lares. “Se não fossem os voluntários, podia ter sido uma tragédia”

O autarca aponta o trabalho do COmVIDas como um excelente exemplo do melhor que se pode fazer quando a sociedade civil e as autoridades juntam esforços. “Só temos de agradecer a estes voluntários que vieram para aqui desde a primeira hora, disponibilizaram-se a isso”, afirma.

Formação por Zoom, missão real

Entre os voluntários, encontrava-se Inês Sousa Soares, de 24 anos, que encontrou assim a resposta à vontade de se fazer útil durante a pandemia: “Desde que começou a quarentena que eu comecei a procurar missões ou grupos que precisassem de voluntários para ajudar no que fosse preciso, seja em lares, seja em grupos para apoio a sem-abrigo.”

“Descobri esta missão pelo Instagram e, inconscientemente, inscrevi-me logo. Havia uma reunião por Zoom, onde nos foi explicado o que se ia passar e a ajuda que era necessária e eu aceitei continuar este processo de forma um bocado inconsciente ainda, mas com toda a certeza que o queria fazer. Não estava a contar ser logo chamada, apesar de querer imenso, mas fui”, recorda.

Ao contrário do primeiro grupo a ir para o lar, o cenário encontrado pelo grupo da Inês foi mais tranquilo: “Foi sem dúvida muito mais facilitado, porque existiu um grupo anterior que cá veio e que, esse sim, encontrou um cenário mais caótico e que, em conjunto com a equipa técnica que continuava no lar, conseguiram fazer grandes mudanças para que o trabalho fosse mais facilitado. Por isso, já estava tudo pronto para nos receber e bastou seguir o que o grupo anterior nos tinha deixado.”

“No turno da noite, o que se fazia era medir sinais vitais e compreender se todos os infetados estavam com possíveis sintomas, para depois esses serem transmitidos aos enfermeiros. No turno da tarde, dava-se banhos, mudavam-se as fraldas que fossem necessárias, fazia-se pequenas atividades com os idosos, jogar cartas, fazer bolos, fazer desenhos, cantar músicas, por aí. No fundo, alguns cuidados de saúde não muito intrusivos, mas também alguns cuidados mais emocionais, porque sem dúvida que também era uma coisa de que estavam mesmo a precisar”, explica.

Apesar de os voluntários serem todos de baixo risco, foram tomadas todas as cautelas para que não houvesse contágio.

“Tínhamos de ter todos os cuidados necessários para vestir o nosso equipamento de proteção, tínhamos de seguir todos os passos que eram indicados pela DGS e tínhamos todo o material disponível para garantir esses passos. O uso de fato, de viseira, de máscara, de luvas, de proteção de calçado, isso era tudo obrigatório e necessário e era tudo cumprido à risca. Também não podíamos, durante o turno, que era de oito horas, despir o equipamento, seja por que razão fosse. Não podíamos ir à casa de banho a meio do turno, alimentar-nos ou beber água. Mas fazia-se com tranquilidade e sempre a pensar nos idosos que estávamos a ajudar, que também estavam a sofrer e que precisavam de ajuda e isso tornou a situação mais fácil”, diz ainda a Inês.

De Lisboa, a partir de onde todos os voluntários eram formados e coordenados, havia a preocupação com os idosos, mas também com os jovens. “Uma das maiores alegrias que tivemos foi quando no final da primeira missão todos os voluntários foram testados e deram negativo. Foi uma sensação muito boa e reforçou a nossa confiança de que de facto é possível que as missões sejam feitas com total segurança. Isto garantiu vale a pena e é possível, se as coisas forem bem feitas e se os voluntários forem formados e com vontade conseguirem cumprir o objetivo de amar e de cuidar destes idosos e dar-lhes mais dignidade. E, ao mesmo tempo, fazê-lo de maneira segura e acabarem a missão sabendo que foi uma missão cumprida e que valeu a pena”, explica Rita.