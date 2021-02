Estirpes de Covid-19 em Portugal. Há uma nova variante a preocupar os investigadores

Veja também:

Mais transmissíveis, menos severas ou mais resistentes a anticorpos. Nos últimos meses muito se tem descoberto sobre as diferentes variantes do novo coronavírus que circulam por todo o mundo e, recentemente, a mutação L452R “surpreendeu” os responsáveis pela avaliação da diversidade genética do novo coronavírus em Portugal.

Os investigadores portugueses estão atentos às mutações do SARS-CoV-2 e têm feito um esforço acrescido para acompanhar a diversidade genética do vírus, que já infectou mais de 774 mil portugueses.

Quase um ano depois do início da pandemia no país, quantas variantes circulam em Portugal e o que se sabe de cada uma delas? O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e o Institute of Biomedicine - iBiMED (Universidade de Aveiro), revela algumas respostas.

Quais as principais variantes a circular em Portugal?

De acordo com a última atualização da diversidade genética do novo coronavírus, o INSA destaca oito variantes genéticas identificadas na amostragem nacional.

A primeira, inicialmente detetada em Espanha, é responsável por mais de metade dos casos em Portugal e terá sido a grande impulsionadora da segunda vaga no país.

A segunda trata-se da já conhecida variante do Reino Unido, cuja elevada prevalência em Portugal ditou o encerramento das escolas, no final de janeiro.

Seguem-se as variantes da África do Sul, com dois casos detetados em Portugal, e uma outra recentemente associada a casos de reinfecção no Brasil, que apresenta uma mutação que pode potenciar a resistência a anticorpos neutralizantes. Ambos os casos estão associados “a alguma fuga ao nosso sistema imunitário”, para além do aumento da transmissibilidade.

Há, ainda, referência à mutação N439Y, “associada à falha na deteção deste gene [S] em alguns testes de RT-PCR”. Também uma variante, associada a uma maior frequência na Bélgica e Holanda, já foi identificada em 29 casos em Portugal.

A S477N representa 13,2% dos casos detetados no país e apresenta uma considerável disseminação internacional.

Por fim, surge uma nova variante que surpreendeu os investigadores do INSA, que se pode revelar preocupante no contexto da evolução da pandemia em Portugal.