Variante inglesa a subir em Portugal. Previsão aponta que chegue aos 60% já em fevereiro

Numa altura em que Portugal atravessa a pior fase da pandemia, Manuel Carmo Gomes adianta que a nova variante do SARS-CoV-2, inicialmente detetada no Reino Unido, está a aumentar em Portugal.

De acordo com o relatório do INSA, submetido na página virological.org, a proporção da variante aumentou a um ritmo de 70% por semana, o que leva os investigadores a assumir que, se assim se mantiver, a proporção de casos da nova variante pode atingir os 60% na primeira semana de fevereiro.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu fechar as escolas "se a estirpe inglesa da Covid-19 for predominante" no país.



Carmo Gomes, professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, reforça as críticas à decisão do Governo de manter as escolas e universidades abertas e defende que, “mesmo que não houvesse nova variante, a aceleração com que estamos na subida de casos é suficiente para recomendar imediatamente que se pare tudo”.

“A carga de doença da população é já tão alta que nem dá para estarmos aqui em discussões académicas, sobre onde é que os miúdos se infetam, se é na sala de aula, se é no corredor, se é à porta da escola se é nos transportes públicos. Isso já é uma discussão académica. Estamos com uma carga de doença tremenda na população, só temos uma solução, que é parar os contactos”, afirma.