Qual o seu lugar na lista de espera para a vacina contra a Covid-19?

Esta segunda fase deverá decorrer no segundo trimestre de 2021 mas pode estender-se até Julho, consoante o ritmo de abastecimento das seis vacinas para as quais já existem acordos prévios de aquisição (Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sanofi/GSK e CureVac).

Na segunda fase, que envolve 2,7 milhões de potenciais cidadãos a vacinar, foram estabelecidos como grupos prioritários os portugueses com 65 ou mais anos com ou sem patologias, que não tenham sido vacinadas previamente. Estão ainda incluídas pessoas entre os 50 e os 64 anos com pelo menos uma das seguintes patologias:

Só em fevereiro se prevê que comecem a ser vacinadas as pessoas com mais de 50 anos com algumas comorbilidades associadas, identificadas pela Direção-Geral da Saúde. De acordo com o calendário apresentado no plano de vacinação contra a Covid-19, a primeira fase de vacinação, que inclui ainda profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos, poderá só estar completa em meados de abril, num universo que abrange cerca de 950 mil pessoas.

Na lista de prioridades seguem-se profissionais e residentes em lares e unidades de cuidados continuados. No primeiro mês de 2021 devem ser vacinadas 118 mil pessoas entre funcionários e utentes. Simultaneamente, continuarão a ser vacinados os profissionais de saúde. Assim, entre dezembro e janeiro devem chegar a Portugal 312 mil doses, capazes de assegurar a vacinação de cerca de 140 mil pessoas, entre as quais estão 21 mil profissionais de saúde. Neste primeiro grupo, as vacinas serão administradas nos hospitais e lares ou unidades de cuidados continuados.

De acordo com a ministra Marta Temido, os primeiros a receberem estas doses serão os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Convém lembrar que esta primeira aquisição não será suficiente para garantir a vacinação de todos os profissionais de saúde diretamente envolvidos no combate à Covid-19. Só depois a vacina chegará aos restantes. As quase 10 mil doses têm de ser divididas em duas tomas, previsivelmente separadas por 21 dias. Por cada pessoa vacinada é guardada uma dose para a segunda administração. Por esse motivo, menos de cinco mil profissionais receberão a primeira dose, ainda este ano .

A vacinação "começa por cuidar de quem cuidou de nós", defendeu a ministra da Saúde, a pouco mais de uma semana da chegada do primeiro lote de 9.750 doses da vacina contra a Covid-19. A primeira tranche, que chega a Portugal a 26 de dezembro, foi fabricada pela farmacêutica Pfizer e será distribuída, numa primeira fase, pelos profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia, num processo que decorrerá entre 27 e 29 de Dezembro .

De acordo com a ministra Marta Temido, os primeiros a receberem estas doses serão os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Faz parte do primeiro grupo prioritário, logo a seguir aos profissionais de saúde. Deverá receber a vacina até fevereiro de 2021. O processo de administração deverá decorrer na instituição onde reside. As unidades móveis que já existem serão reforçadas para assegurar a realização do processo, que abrange cerca de 250 mil portugueses.

O processo de administração deverá decorrer num centro de saúde, perto do local de residência. As unidades móveis que já existem serão reforçadas para assegurar a vacinação ao domicílio, caso seja necessário.

O plano de vacinação prevê o envio de um SMS para aferir o interesse na vacinação contra a Covid-19. Os utentes responderão SIM ou NÃO. Se a resposta é NÃO ou não existir resposta, o utente não é convocado para vacinação e é enviado para tratamento manual na rede de Cuidados de Saúde Primários (CSP); Se a resposta é SIM, o utente receberá novo SMS com o agendamento (data, hora, local). Será ainda necessário confirmar a disponibilidade para comparecer no dia e hora agendados. Se a resposta ao agendamento é NÃO, o utente é enviado para tratamento manual nos CSP.

À sua frente, na lista de espera, estão cerca de 700 mil pessoas. Ainda assim, faz parte do primeiro grupo prioritário, a seguir aos profissionais de saúde, residentes ou prestadores de cuidados em lares e pessoas com 50 ou mais anos com comorbilidades associadas. Deverá receber a vacina entre março e abril de 2021.

Faz parte do segundo grupo prioritário do plano de vacinação contra a Covid-19. À sua frente, na lista de espera, estão cerca de 950 mil pessoas. Deverá receber a vacina entre abril e julho de 2021, consoante o ritmo de abastecimento das seis vacinas para as quais já existem acordos prévios de aquisição. Deste grupo fazem parte 2,7 milhões de portugueses.

Encontra-se na terceira fase, com uma espera mais longa e pode só vir a receber a vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2022. Não integra a lista de grupos prioritários, do plano de vacinação. À sua frente estão mais de três milhões e meio de portugueses, entre profissionais de saúde, idosos, profissionais das forças armadas e de segurança, residentes em lares e pessoas com comorbilidades associadas.

A vacinação deste grupo deverá começar a partir de julho do próximo ano e estender-se até março de 2022, consoante o ritmo de abastecimento das seis vacinas para as quais já existem acordos prévios de aquisição. Deste grupo fazem parte mais de seis milhões de residentes em Portugal. O ministério da Saúde já adiantou que, até lá, podem vir a ser definidos novos grupos prioritários que serão divididos numa terceira e quarta fase do processo.

O processo de administração deverá decorrer num centro de saúde, perto do local de residência. As unidades móveis que já existem serão reforçadas para assegurar a vacinação ao domicílio, caso seja necessário.

A primeira tranche de 9.750 doses da vacina contra a Covid-19, que chega a Portugal a 26 de dezembro, foi fabricada pela farmacêutica Pfizer e será distribuída, inicialmente, pelos profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia, num processo que decorrerá entre 27 e 29 deste mês.

Por esse motivo, menos de cinco mil profissionais receberão a primeira dose, ainda este ano.

Estão ainda incluídas pessoas entre os 50 e os 64 anos com pelo menos uma das seguintes patologias:



Diabetes

Neoplasia maligna ativa

Doença renal crónica

Insuficiência hepática

Obesidade

Hipertensão arterial

Outras patologias poderão ser definidas posteriormente

A terceira e última fase, que poderá prolongar-se até ao primeiro trimestre de 2022, abrange a toda a restante população, cerca de 6,6 milhões de residentes em Portugal. Este último grupo deverá começar a ser vacinado a partir de Julho. A última remessa de vacinas chega em 2022. Se os prazos de entrega previstos sofrerem alterações, serão definidos um terceiro e quarto grupos prioritários.

Independentemente do seu lugar nesta extensa fila, a vacinação será voluntária.