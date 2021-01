Covid-19. Benfica com defesa nova e adjuntos interinos

O Benfica apresenta-se, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga com uma defesa profundamente alterada, devido aos casos de covid-19 que assolam a equipa principal, assim como Jorge Jesus terá companhia diferente no banco de suplentes.

Aos 17 casos de Covid-19 que o Benfica detetou na terça-feira, juntaram-se mais dois defesas na última ronda de testes, Otamendi e Nuno Tavares. Waldschmidt, Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen e Grimaldo. Ao todo, seis dos sete infetados são defesas, o que implica profundas alterações nas escolhas.

Na ala direita, Jesus não tem outra opção que não seja utilizar João Ferreira na direita, uma vez que André Almeida está lesionado, Gilberto e Diogo Gonçalves estão infetados.

À esquerda, o cenário complica-se. Nuno Tavares iria ser titular depois do teste positivo de Grimaldo na terça-feira. Com a ausência do jovem lateral, Jesus poderá recorrer a Cervi para cumprir a posição. O argentino tem alinhado nessa posição em algumas partidas dessa época.

O técnico conta com mais opções para o eixo da defesa, mas perde Vertonghen e Otamendi, a dupla de centrais titular: Ferro, Todibo e Jardel continuam à disposição de Jorge Jesus.



O presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e o diretor técnico, Luisão, também acusaram positivo. Até Jorge Jesus esteve em dúvida para jogo, mas testou negativo à Covid-19 na terça-feira, apesar de ter acusado sintomas. Para a frente de ataque, Jorge Jesus não pode contar com Waldschmidt.