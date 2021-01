Luís Filipe Vieira infetado com Covid-19

Luís Filipe Vieira está infetado com Covid-19. O presidente do Benfica está em isolamento e, ao que a Renascença apurou, apresenta sintomas ligeiros da doença.

O Benfica anunciou, em comunicado, que foram detetados 17 novos casos de Covid-19, entre jogadores, equipa técnica e "staff". Os próximos jogos do Benfica, a começar pela meia-final da Taça de Liga com o Braga, marcada para amanhã, estão em risco.

Os encarnados informam que "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos remeteram para a DGS a decisão de se apresentarem em competição nos próximos 14 dias."

Num primeiro esclarecimento, a DGS remeteu a decisão sobre o isolamento da equipa de futebol do Benfica para a autoridade de saúde regional, no que respeita aos atletas infetados e aos contactos de risco, e para o clube, no que respeita aos restantes jogadores.

De acordo com a imprensa desportiva, são cinco os futebolistas infetados.