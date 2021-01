Jorge Jesus testa negativo à Covid-19

Veja também:

Jorge Jesus testou negativo à Covid-19 esta terça-feira, esclarece o Benfica, em nota publicada no site. O treinador estará no banco de suplentes no jogo com o Braga, na quarta-feira, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

No dia em que o Benfica detetou 17 novos casos de Covid-19, entre eles três adjuntos de Jorge Jesus, o treinador principal dos encarnados apresentou sintomas gripais e realizou novo teste. O resultado indica que não está infetado pelo novo coronavírus.

O Benfica tinha cancelado a conferência de imprensa com o treinador, marcada para as 14h00 desta terça-feira, como medida profilática e na sequência dos casos identificados.

Jesus terá colaboração de treinadores da equipa B

Jesus não contará com a colaboração de cinco dos seus seis assistentes. João de Deus, Fernando Ferreira e Pietra estão entre os novos casos. Márcio Sampaio e Mário Monteiro, outros dois elementos da sua equipa técnica, estão em isolamento desde a semana passada.