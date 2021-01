Frederico Varandas acusa DGS de mudar regras em cima do Sporting-FC Porto

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, acusou, esta terça-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) de fazer exigências adicionais na manhã do jogo com o FC Porto, da meia-final da Taça da Liga.

Numa declaração aos jornalistas, no final do encontro, Varandas contou que, quando o Sporting foi notificado de que Nuno Mendes e Sporar tinham dado falsos positivos, a Autoridade Regional de Saúde (ARS) pediu apenas a documentação a prová-lo e uma declaração do diretor clínico do laboratório a confirmar. A papelada terá sido entregue em tempo útil. Contudo, quando o caso passou para a DGS, antes do jogo com o FC Porto, as regras terão mudado, o que acabou por impedir que o Sporting utilizasse os dois jogadores.

"Tínhamos informação da ARS de que os jogadores podiam treinar e jogar se o treinador assim entendesse. Acontece que hoje [terça-feira] de manhã, não sei porquê, o documento onde o laboratório afirmava que havia falsos positivos já não chegava para a DGS, ao contrário da ARS. Queriam que o laboratório emitisse um documento em que dizia que houve um erro", relatou o dirigente máximo leonino.



Laboratório não respondeu a tempo do jogo

A ARS terá enviado um e-mail, às 13h30 desta terça-feira, para o laboratório, a pedir que a expressão "falso positivo" fosse mudada para "erro laboratorial". Segundo Varandas, tal ainda não sucedeu:

"O jogo já foi e ainda não houve resposta e, neste jogo de palavras entre um laboratório que assume que há um falso positivo e a DGS que de manhã exigiu isto, ao contrário da ARS, o Sporting viu-se privado, mais uma vez, de dois jogadores que não são Covid. São falsos positivos. Cidadãos nestas condições podem voltar a trabalhar."

Mais um "azar" do Sporting, de acordo com Frederico Varandas, para quem o primeiro foram dois falsos positivos, algo que tem 1% de probabilidade de acontecer: "Se fizermos as contas, numa amostra de 30 testes, o Sporting teve dois falsos positivos, o que é muito azar. Não é azar, é muito azar. Mas entendemos que pode acontecer."

"Eu sou médico e posso afirmar inequivocamente que os jogadores Nuno Mendes e Sporar não tem Covid-19", sublinhou Varandas.