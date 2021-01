Covid-19. Benfica confirma que vai a jogo frente ao Braga

Tal como a Renascença avançou , o clube da Luz atestou, em comunicado, que vai a jogo na quarta-feira, frente ao Sporting de Braga, nas meias-finais, “com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa”.

O Benfica confirmou, esta terça-feira, que vai disputar a "final four" da Taça da Liga, apesar dos cinco casos de Covid-19 no plantel .

Perante as dificuldades, os encarnados destacam o “inabalável espírito de grupo e tenacidade” do plantel, que possibilita à equipa marcar presença na meia-final da Taça da Liga, "com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por sete vezes”.

O Benfica manifestou que tem cumprido “escrupulosamente” as normas e recomendações das autoridades competentes e revelou que, “ao longo da época, realizou mais de 7.000 testes SARS-CoV-2 a todos os elementos da sua estrutura profissional”. Ago que “se situa claramente acima das orientações da DGS e do que se encontra estipulado pela Liga de cubes”.

Na quarta-feira, o Benfica defronta o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, a partir das 19h45, em Leiria. Não poderá contar com Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Waldschmidt, os mais recentes casos positivos ao novo coronavírus.

Esta terça-feira, o Benfica tinha dado conta de 17 casos de infeção pelo novo coronavírus entre jogadores, equipa técnica e "staff", no decurso dos testes de despistagem realizados desde sábado, e entre os quais o caso positivo do presidente, Luís Filipe Vieira.