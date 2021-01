Benfica identifica cinco jogadores infetados com Covid-19

Waldschmidt, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen e Grimaldo são os cincos jogadores que testaram positivo à Covid-19 nos testes recentes realizados pelo Benfica, em que foram identificados 17 novos casos positivos.

Numa nota publicada no site, os encarnados informam que a infeção do alemão foi detetada no sábado e dos restantes jogadores na segunda-feira.

Jorge Jesus não conta com os cinco, pelo menos, nos 10 dias seguintes à identificação da infeção, o que significa que todos falham o jogo das meias-finais da Taça da Liga com o Braga e o encontro com o Nacional da Madeira, da jornada 15 do campeonato.