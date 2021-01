João Tomás vê um Braga mais consolidado e um Benfica a tranquilizar-se

O antigo internacional português olha para a equipa de Carlos Carvalhal como um conjunto "com uma performance mais acentuada", enquanto que o plantel de Jorge Jesus, depois das dificuldades, parece "ter estabilizado".

Braga e Benfica vão disputar esta quarta-feira, em Leiria, presença na final da Taça da Liga. Os arsenalistas são os detentores do troféu, enquanto as águias são a equipa que mais troféus soma na competição. Fatores que aliados ao momento dos dois conjuntos fazer prever um jogo "muito equilibrado" e de resultado incerta, na opinião expressa por João Tomás a Bola Branca .

O Benfica chega a esta eliminatória depois de um empate para o campeonato com o rival FC Porto, em pleno Dragão e com uma exibição elogiada por vários comentadores . Já o Braga perdeu em Paços de Ferreira , situação que não deixa os minhotos fragilizados para o embate de quarta-feira, segundo João Tomás.

Benfica vem de vitória no clássico. Braga escorregou em Paços

"Espero que seja um grande jogo, um grande espetáculo, duas equipas ofensivas na procura da baliza do adversário. Um jogo com golos, não tenho dúvidas". acrescenta.

"Não acredito nisso [num Braga frágil], embora o Braga tenha sido a equipa mais penalizada nesta jornada. Mas para esta competição nenhuma equipa estará com o pensamento no que fez, mas sim no que poderá fazer", assinala o antigo ponta de lança.

A terminar, João Tomás junta a sua voz aos que pedem que a Taça da Liga possa num futuro próximo atribuir passaporte para uma competição europeia.

Braga e Benfica jogam quarta-feira, às 19h45, partida que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.