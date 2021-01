Domingos Paciência concorda com Jesus. Benfica "perde dois pontos" com FC Porto

Domingos Paciência considera que o Benfica foi superior ao FC Porto no clássico do Dragão, esta sexta-feira, e que, a jogar contra dez, perdeu uma boa oportunidade para derrotar o grande rival.

Na opinião do treinador e comentador, "o melhor momento do Benfica foi na primeira parte", em que a aposta de Jorge Jesus em Grimaldo e Nuno Tavares na esquerda trouxe dividendos. O jogo terminou empatado (1-1), mas a haver um vencedor, seria o Benfica.

"Foi melhor e esteve perto de marcar mais que uma vez. Jorge Jesus podia ter arriscado um pouco mais contra um FC Porto cansado e com menos um jogador, o que obrigou Sérgio Conceição a baixar a equipa. Aí, o Benfica acabou por fazer jogo de andebol, com muita circulação. Perdeu muito tempo nisso e podia ter arriscado muito mais, porque o Porto estava encostado às cordas. Dá a sensação de que o Benfica perde dois pontos no Dragão. Jorge Jesus teve aqui uma boa oportunidade para vencer o Porto", observa o antigo jogador.

Estratégia de recurso do FC Porto funcionou

Domingos Paciência salienta que, depois de fazerem 120 minutos frente ao Nacional a meio da semana, a contar para a Taça de Portugal, os jogadores do FC Porto "estavam muito cansados" e tentavam desacelerar o jogo, especialmente a jogar com dez:

"O Sérgio [Conceição] apercebeu-se, sentiu o coração da equipa e começou a gerir de forma a não sofrer golos. As substituições do Sérgio são a pensar que o 1-1 era um bom resultado. O Porto acaba por conseguir um bom resultado, considerando o que foi a parte final do jogo. A estratégia do Sérgio na ponta final acaba por surtir efeito."

FC Porto e Benfica falharam a oportunidade de ficar a um ponto do Sporting. Apesar disso, Domingos Paciência afirma que, na reta decisiva do campeonato, a riqueza dos plantéis fará a diferença - aí, dragões e águias levam vantagem, pois "têm várias soluções".