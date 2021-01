Presidente do Santos confirma venda de Lucas Veríssimo ao Benfica

O presidente do Santos confirmou, esta sexta-feira, que ao fim de meses de negociações a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica está fechada, conforme a Renascença adiantou em tempo oportuno.

Em conferência de imprensa, Andres Rueda revelou que "teoricamente está tudo fechado", com a condição de o central ficar no Santos até ao final da Taça Libertadores, cuja final os brasileiros vão disputar.

"Primeiro, eles queriam-no de imediato, depois só queriam pagar depois da transferência. Houve desgaste nas negociações, mas no final ficou tudo certo e eles aceitaram todas as condições que colocámos", explicou o presidente do Santos, que revelou que o negócio é "atraente".

"A primeira proposta era de pagar em seis anos, mas depois de 20 ou 25 dias chegámos a um bom acordo: basicamente, 75% em 2021 e última parcela mais para frente. Conseguimos também, em relação à proposta inicial, uma redução da parte do passe do jogador. O jogador teria 15% e abriu mão de 5%. Outro ponto que negociámos, o valor da comissão para o agente, também conseguimos diminuir", acrescentou o dirigente.