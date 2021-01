Acabou a novela. ​Lucas Veríssimo é reforço do Benfica

Santos e Benfica chegaram a total acordo para a transferência do defesa-central Lucas Veríssimo, avançou a imprensa brasileira e confirmou a Renascença. Restam apenas detalhes para que os dois clubes oficializem o negócio.



O central do Santos chega à Luz depois de meses de negociações, com vários avanços e recuos e dificultado pelo processo eleitoral no Santos.

O Benfica pagará ao Santos 6,5 milhões de euros, um valor que será pago em três tranches. Natural de Jundiaí, Lucas Veríssimo chega ao futebol europeu pela porta do Benfica aos 25 anos.

Durante o período eleitoral, o Conselho Deliberativo do Santos recusou as primeiras propostas do Benfica, e Luís Filipe Vieira, presidente das águias, chegou a viajar até ao Brasil para negociar a contratação do central.

O Benfica pretendia um negócio de empréstimo de uma época, com uma cláusula de compra obrigatória de 6,5 milhões de euros, um valor que seria pago em cinco anos, entre 2022 e 2026.



Lucas Veríssimo chegou a ser cobiçado pelo FC Porto no fecho de mercado de verão. O defesa-central integra a equipa principal do Santos desde 2016 e soma 180 jogos disputados pelo "Peixe".

O Benfica tem, nesta altura, cinco centrais à disposição no plantel: Otamendi, Vertonghen, Todibo, Ferro e Jardel.