Lucas Veríssimo no Benfica só em fevereiro

Só em fevereiro é que Jorge Jesus irá poder contar com Lucas Veríssimo, central que o Benfica contratou ao Santos, por 6,5 milhões de euros.

O clube brasileiro garantiu a presença na final da Libertadores e o acordo entre os clubes prevê que o central fique no Santos até a equipa terminar a participação na competição.

A final, frente ao Palmeiras, no Maracanã, está marcada para 30 de janeiro. Nesse sentido, Veríssimo só chegará ao Benfica no mês de fevereiro.

Não será opção para os clássicos que os encarnados têm em agenda até ao fim do mês. Se já era claro que não estaria disponível para o de sexta-feira, frente ao FC Porto, e que dificilmente estaria em condições para a meia-final da Taça da Liga, com o Braga, na próxima semana, Lucas Veríssimo poderia ser opção para o dérbi com o Sporting, previsto para 31 de janeiro.