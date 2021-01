Abel Ferrera faz história. Palmeiras na final da Libertadores

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, está na final da Taça Libertadores, a Liga dos Campeões da América do Sul. O treinador português não se livrou de um grande susto, num segundo jogo das meias-finais emocionante.

O River Plate, que tinha perdido em casa por 3-0, na 1.ª mão, entrou com tudo no segundo jogo, em São Paulo, e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golo de Rojas e Borré.

Os argentinos mantiveram a tendência na segunda parte, diante de uma equipa do Palmeiras tensa e sem a fluidez habitual, e chegaram ao terceiro golo, de novo por Borré, mas após intervenção do VAR, o lance foi invalidado.

Foi um suspiro de alívio para Abel e para os seus jogadores. O River ficou a jogar com menos, após a expulsão de Rojas aos 73 minutos, mas nem assim o Palmeiras conseguiu libertar-se do nervosismo que apresentou durante a partida.

O guarda-redes do Palmeiras, Weverton, foi o homem do jogo ao fazer defesas fundamentais para manter a equipa na rota da final.