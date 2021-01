Três congressistas republicanos já anunciaram que apoiam destituição de Trump

A mudança de atitude do Partido Republicano não é total, havendo ainda quem não queira virar-se contra o Presidente, mas os líderes republicanos no congresso recusaram pedir aos seus colegas para apoiar Trump, preferindo dizer que cabe à consciência de cada um como votar no processo que os democratas estão a pedir.

Segundo o jornal “New York Times” o líder da bancada republicana no senado, Mitch McConnel, está satisfeito com a proposta dos democratas, sugerindo que o Partido de Trump quer afastar-se do seu legado depois do ataque da semana passada, que tirou a vida a cinco pessoas. O jornal acrescenta que McConnell está convencido de que o processo facilitará a expulsão de Trump do partido.

A votação poderá acontecer já esta quarta-feira, ao abrigo da 25.ª emenda da Constituição. A acontecer, será a primeira vez que esta emenda é invocada.

Trump já disse publicamente que a tentativa de o destituir não o preocupa. O tempo está do seu lado, uma vez que é muito pouco provável que o Congresso consiga concluir o processo de destituição em apenas oito dias, contudo, pode haver mais em jogo do que um gesto simbólico. Os democratas, e alguns republicanos, poderão estar a tentar bloquear qualquer tentativa de Trump voltar a candidatar-se daqui a quatro anos, como ele já disse que quer fazer.

Os três republicanos que já assumiram que vão votar com os democratas pela destituição não chegarão, porém, para o condenar. As regras do processo ditam que sejam necessários dois terços a favor da destituição, pelo que pelo menos 17 republicanos teriam de votar contra o Presidente.

Contudo, basta apenas uma maioria simples para o desclassificar de futuras candidaturas.