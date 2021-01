Trump sobre novo processo de destituição: "Causa uma enorme raiva, mas não quero violência"

Em vez disso, criticou o facto de os democratas da Câmara dos Representantes terem decidido avançar com um novo pedido para a sua destituição, depois de cinco pessoas terem morrido na sequência da invasão do Capitólio que o Presidente incitou.

Sob pressão para se demitir após os seus apoiantes terem levado a cabo uma violenta invasão do Capitólio federal dos EUA na semana passada, o Presidente dos EUA disse esta terça-feira que o processo de destituição posto em marcha no Congresso causa "uma enorme raiva" mas que "não quer violência".

"A destituição está a causar uma enorme raiva e eles [democratas] estão a fazer isto, é realmente uma coisa terrível que eles estão a fazer", disse Trump aos jornalistas antes de embarcar no avião presidencial rumo à fronteira com o México em Alamo, no Texas.

Também declarou que as acusações que enfrenta nesse processo de destituição, de "incitamento à insurreição", são a continuação da "caça às bruxas" de que diz estar a ser alvo desde as presidenciais de 2016.