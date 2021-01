​Os 25 concelhos que escapam às novas restrições no fim de semana

Veja também:



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou novas restrições para o próximo fim de semana no âmbito do estado de emergência, por causa do aumento de casos de Covid-19.



De fora dessa lista estão 25 concelhos com nível de risco moderado, que têm menos de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Os 25 concelhos em risco moderado são: Alcoutim, Aljezur, Almeida, Arronches, Barrancos, Carrazeda de Ansiães, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Coruche, Ferreira do Alentejo, Freixo de Espada à Cinta, Lagoa, Manteigas, Monchique, Odemira, Pampilhosa da Serra, Proença-a-Nova, Resende, Santiago do Cacém, Sardoal, Sernancelhe, Sines, Torre de Moncorvo, Vila de Rei e Vila do Bispo.

Nos restantes concelhos de Portugal o próximo fim de semana, de 9 e 10 de janeiro, será imposto o recolher obrigatório a partir das 13h00 e os residentes não vão poder deslocar-se a outros municípios, salvo casos execionais previstos na lei.

Consulte aqui a lista do Governo com o nível de risco dos concelhos.

Ao mesmo tempo que anunciava restrições para este fim de semana, o primeiro-ministro admitiu esta quinta-feira que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai já proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais.



Portugal regista quase 10 mil casos e 95 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta quinta-feira é o segundo dia com mais mortes e casos desde o início da pandemia.