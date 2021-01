Covid-19: Quase 10 mil casos e 95 mortes no segundo pior dia em Portugal

Depois do máximo de 10.027 infeções registadas na quarta-feira, o país soma 9.927 casos do novo coronavírus no espaço de um dia.

Em contactos de vigilância estão mais de 103 mil doentes ou pessoas em isolamento profilático.

Recuperaram da doença 3.476 pessoas nas últimas 24 horas.

A região Norte regista 27 mortes e 3.554 novos casos e Lisboa e Vale do Tejo 38 óbitos e 3.501 infeções no espaço de um dia.

A região Centro contabiliza 17 mortes e 1.855 casos, o Alentejo 10 mortes e 574 casos e o Algarve três óbitos e 348 casos.

Nas regiões autónomas, os Açores soma 68 casos e a Madeira 27.

O primeiro-ministro António Costa anunciou que "no próximo fim de semana se aplicarão por igual a todos os concelhos do país com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes a proibição de deslocações entre concelhos e o recolher a partir das 13h00. Medidas só não se aplicam a 25 concelhos".



Os 25 concelhos com medidas mais leves são: Alcoutim, Aljezur, Almeida, Arronches, Barrancos, Carrazeda de Ansiães, Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Coruche, Ferreira do Alentejo, Freixo de Espada à Cinta, Lagoa, Manteigas, Monchique, Odemira, Pampilhosa da Serra, Proença-a-Nova, Resende, Santiago do Cacém, Sardoal, Sernancelhe, Sines, Torre de Moncorvo, Vila de Rei e Vila do Bispo.



O chefe do Governo admite que podem ser tomadas novas restrições na próxima semana, depois da reunião com os peritos marcada para dia 12, na sede do Infarmed.