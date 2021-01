Covid-19: Costa admite voltar a fechar o país, mas manter escolas em funcionamento

Veja também:



O primeiro-ministro admitiu esta quinta-feira que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai já proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais.

"O cenário que podemos ter como provável é voltar a um conjunto de medidas tipo as que adotamos em março, com a ressalva de todos os especialistas nos indicarem que não se justifica afetar o normal funcionamento das escolas”, disse António Costa.

O líder do executivo referiu que os números referentes novos contágios verificados na quarta-feira e hoje rondam os dez mil, "o que indicia um agravamento da situação epidemiológica" no país. A manter-se esta tendência, esclareceu o Chefe do Governo, terão de ser adotadas medidas mais duras, à semelhança do que "tem vindo a acontecer na generalidade dos países da Europa", acrescentou Costa.

Costa justificou o eventual endurecimento de medidas por considerar que não pode ser posto "em risco o enorme esforço que foi feito até agora".



O primeiro-ministro António Costa anunciou que "no próximo fim de semana se aplicarão por igual a todos os concelhos do país com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes a proibição de deslocações entre concelhos e o recolher a partir das 13h00. Medidas só não se aplicam a 25 concelhos".



O chefe do Governo admite que podem ser tomadas novas restrições na próxima semana, depois da reunião com os peritos marcada para dia 12, na sede do Infarmed.

Sobre a realização da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, agendadas para 24 d ejaneiro, neste cenário de restrições, Costa recordou que “a lei do estado de emergência, que vigore desde 1986, não permite qualquer tipo de restrição à atividade política”. Como tal, não haverá nenhuma interdição às campanhas eleitorais, embora sejam expectáveis ajustes face ao atual cenário.