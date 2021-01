Morreu o escultor João Cutileiro

Morreu João Cutileiro, um dos maiores escultores contemporâneos portugueses. A Renascença já confirmou a notícia. João Cutileiro morreu no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, com complicações provocadas por um enfisema pulmonar. O escultor era irmão do embaixador José Cutileiro, falecido em maio do ano passado. Évora foi onde escolheu para trabalhar e viver. Em 2016, cedeu todo o seu espólio à cidade “para poupar os meus filhos de ficarem com isto, palavra de honra”, confessava aos jornalistas. “Fui amigo de José Almada Negreiros (filho) e o desgraçado nunca se levantou da morte do pai e isso é um horror. Ele recebeu um espólio e eu não quero que os meus filhos recebam o meu espólio senão não fazem mais nada com ele, mas não queria dizer isto em frente ao Dr. João Soares”, explicou anda João Cutileiro, a rir.

Nasceu, assim, a casa/atelier do artista que trabalhou o mármore, donde fez nascer figuras, paisagens e monumentos – alguns polémicos – por todo o país. João Cutileiro é, por exemplo, autor do Monumento ao 25 de Abril, instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Concebida a partir do pedestal destinado à estátua equestre do Santo Condestável, a escultura é feita de fragmentos de pedra, por vezes em bruto, com um núcleo que se desdobra por outros pedaços de pedra, que se dispersam pelo espelho de água.

Em 1970, o escultor executa, em Lagos, a sua obra mais polémica: “D. Sebastião”, uma escultura para assinalar, em 1973, o IV Centenário do alvará da elevação de Lagos a cidade. Mais tarde, para a Expo98, Cutileiro contribuiu com algumas figuras que podem ser vistas num lago perto do Meo Arena, do lado do rio Tejo.