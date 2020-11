Fim de semana marcado por esplanadas cheias e filas nos supermercados, até às 13h00

Veja também:

Pelo segundo fim de semana consecutivo, a generalidade do comércio só esteve aberto entre as 8h00 e as 13h00, numa tentativa de reduzir o número de contágios de Covid-19, mas tanto no sábado como no domingo sucederam-se as imagens de esplanadas cheias e longas filas à entrada dos super e hipermercados.

No plano sanitário será necessário esperar algumas semanas para perceber se estas medidas ajudaram, de alguma forma, a conter a pandemia, mas pelos cálculos do diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), o número de clientes dos supermercados quase duplicou, durante a manhã, nos dois dias.

"Ao contrário do que se passou no outro fim de semana, neste verificámos um aumento. Quase que duplicámos o número de clientes em média, quer no alimentar, quer nos especializados, durante as manhãs de sábado e de domingo. Não temos números finais, naturalmente, mas tivemos até um aumento significativo no domingo, isto é, o que se verificou é que as pessoas, ao só terem a manhã de sábado ou de domingo para fazer as suas compras, foram às lojas tentar abastecer as suas casas. Isto foi notório em todo o país", disse à Renascença Gonçalo Lobo Xavier.

"O que nós verificamos é que as pessoas não conseguem fazer as suas grandes compras durante a semana, por estarem a trabalhar, e a manterem-se este tipo de restrições, vamos ter pessoas em longas filas à espera para entrar nas lojas", conclui.

Já em relação às esplanadas e restaurantes não há números, mas João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio, admite uma maior concentração de clientes do que é o habitual.

"Em geral houve muito mais gente do que seria normal, quer no comércio, quer nas esplanadas. Sem se poder quantificar, as pessoas concentraram de facto as suas movimentações no sábado de manhã", explica.

João Vieira Lopes sublinha que as regras sanitárias são respeitadas nos espaços comerciais. O problema, diz, são as filas no exterior. O presidente da CCP defende que o horário de abertura não deveria ser tão limitado, para evitar tantos ajuntamentos, mas considera arriscado reabrir esse debate. "É difícil dizer isso ao Governo, na medida em que levantar essa discussão provavelmente levaria a encerrar o dia todo, porque os conselhos em termos de saúde pública vão nesse sentido."