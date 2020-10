Covid-19: Portugal deve bater na 4.ª feira recorde de doentes em cuidados intensivos, depois vai piorar

Veja também:

Portugal deve ultrapassar na quarta-feira, 28 de outubro, o máximo de doentes com Covid-19 internados em cuidados intensivos registado na primeira vaga da pandemia. A previsão foi avançada, em conferência de imprensa, pela ministra da Saúde, que alerta para um previsível agravamento da situação nos próximos dias.

Na primeira vaga da pandemia Portugal chegou a ter 271 pessoas infetadas com Covid-19 hospitalizadas nos cuidados intensivos. Esse recorde será na batido esta semana, indica Marta Temido.

"Projeta-se que, a 4 de novembro, estejam internados em enfermaria 2.634 doentes com Covid-19 e 444 em unidades de cuidados intensivos, isto no modelo matemático se as medidas introduzidas não se revelarem efetivas", adiantou a governante. Contas feitas, serão três mil pessoas internadas devido ao novo coronavírus.

A projeção foi realizada com base em estimativas e cálculos do Instituto Ricardo Jorge, em colaboração com DGS e Instituto Superior Técnico. "Os nossos cálculos vão até 4 de novembro, dia que traz um cenário de enorme complexidade", refere a governante.