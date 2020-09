Paris. Ataque com faca faz pelo menos três feridos perto da antiga sede do "Charlie Hebdo", um suspeito detido

Veja também:

Pelo menos, três pessoas ficaram feridas depois de um ataque com uma arma branca junto às antigas intalações do "Charlie Hebdo", avança o jornal francês LeParisien.

De acordo com a mesma fonte, uma das vítimas está em estado crítico. A polícia de Paris deteve um homem suspeito do ataque, junto à Praça da Bastilha, no leste de Paris, anunciaram as autoridades.

As motivações do ataque são ainda desconhecidas. O local foi isolado e as autoridades pedem aos residentes que evitem sair de casa.