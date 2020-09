Ministra da Saúde assegura que SNS tem "capacidade de adaptar respostas às necessidades"

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem "capacidade de se adaptar às necessidades" no combate à pandemia de Covid-19 e realçou a importância de estar organizado em rede, sendo ainda possível ativar recursos dos privados se tal for necessário.

Em entrevista à RTP, Marta Temido disse que o aumento dos números de infeção não representa um risco para a integridade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que uma das prioridades agora é melhorar o tratamento dos casos não-Covid.

A ministra destaca, sobretudo, o facto de o país estar muito mais bem preparado agora do que estava em março para gerir a epidemia. “Temos hoje muito mais meios, temos mais recursos humanos e técnicos, temos sobretudo mais organização e conhecimento”, diz Marta Temido.

“Enfrentamos esta fase, que é uma fase de crescimento dos números, com confiança, também com preocupação, mas com a consciência de que conseguimos reforçar quer a capacidade laboratorial quer a capacidade de medicina intensiva, quer os recursos humanos, quer sobretudo os métodos de organização do trabalho ao nível da saúde pública, da integração com outras áreas de outros setores, e melhorar as respostas, nomeadamente a celeridade de deteção de casos e sobretudo ter agora uma atenção muito forte às respostas não-Covid”, explicou.

A ministra evitou responder diretamente a questões sobre limites de capacidade do SNS, preferindo sublinhar o facto de se poderem aumentar os recursos que já existem.

“O SNS tem cerca de 21 mil camas de internamento e por exemplo a região de saúde de LVT tem sete mil dessas camas. Qual é a vantagem do SNS? É a sua capacidade de funcionar em rede, de amortecer picos pontuais e dar resposta”, afirmou, dando como exemplo o facto de que “das 500 camas que Lisboa e Vale do Tejo tem ‘guardadas’ para resposta à Covid, neste momento estão ocupadas 300, mas são 300 das 500 que fazem parte das sete mil, ou seja, temos essa capacidade de ir adaptando as respostas às necessidades de cada momento.”

Dessa adaptação consta ainda a possibilidade de se poderem ativar outros serviços, incluindo os protocolos com a rede privada e eventualmente a requisição civil, acrescentou.