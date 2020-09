Publicado plano de contingência para o frio. Criada "task-force" para resposta não Covid

Filipe

21 set, 2020 évora 15:21

Uma vergonha ver as pessoas e crianças com a mesma máscara na cara durante o dia todo horas a fio . As máscaras tem um período máximo de utilização no máximo de 3 horas . Podem escrever que as infeções respiratórias por bactérias e outros vírus não Covid vão disparar prontamente com a chegada do tempo frio . É muito estranho a DGS não referir o tempo máximo pois o manual de instruções é muito claro sobre o tempo de uso de máscara facial .