Presidente da Cáritas expressa louvor "pelo dom da vida" de D. Anacleto

A Cáritas Portuguesa recebeu "com grande tristeza e dor a notícia do falecimento inesperado e trágico de D. Anacleto Gonçalves de Oliveira, Bispo de Viana do Castelo".

Em nota enviada à Renascença, o presidente da Cáritas, Eugénio da Fonseca, escreve que D. Anacleto "deixa as marcas de um homem que se dedicou com ternura e inteligência ao povo que serviu na Igreja Diocesana de Viana do Castelo, mas também no Patriarcado de Lisboa, onde foi bispo auxiliar e na Diocese de Leiria-Fátima em que desempenhou a missão de presbítero.

A Cáritas Portuguesa expressa o seu louvor "pelo dom da vida", de D. Anacleto, "marcada pela afabilidade e pela dedicação ao estudo, proclamação e esforço por testemunhar a Palavra de Deus".

"Os nossos sentimentos são de esperança na certeza de que, pela plenitude da comunhão em que vive com Deus e com todos, continuará a acompanhar a nossa missão de proclamar a Palavra ao pobres e a levar-lhes a libertação das amarras das injustiças", declara o presidente da Cáritas, assegurando que a instituição a que preside se manterá unida a "ele pela oração e pela vontade de continuar a anunciar a Boa Nova aos que mais dela precisam".