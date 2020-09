Covid-19. Sporting-Gil Vicente depende de segunda vaga de testes

A realização do jogo entre Sporting e Gil Vicente, da primeira jornada do campeonato, está dependente dos resultados de uma segunda vaga de testes que serão feitos a ambos os plantéis, revelou o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, esta segunda-feira.

O Sporting tem sete jogadores infetados com Covid-19, ao que a Renascença apurou, e o Gil Vicente tem pelo menos 15. Após reunião com o secretário de Estado da Saúde, Proença mostrou-se esperançoso na realização do jogo.

"Os jogadores serão testados amanhã [terça-feira], de imediato, para que possam estar disponíveis para a próxima jornada. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo", assegurou o presidente da Liga.

Certo é que os jogadores que testaram positivo ao novo coronavírus terão de cumprir quarentena. São 14 dias, o que os exclui da primeira jornada do campeonato. Este é um protocolo que está a ser repensado - a assessoria de Proença adiantou que está em causa uma redução do período de quarentena de 14 para 10 dias.

"O quadro de quarentena está a ser reavaliado e vamos receber instruções claras e objetivas sobre esse tema", sublinhou o presidente da Liga de Clubes.