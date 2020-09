Sete jogadores do Sporting infetados com Covid-19

O Sporting tem sete jogadores e um elemento da equipa técnica infetados com Covid-19. O surto, que inicialmente apontava para três casos positivos, motivou o cancelamento do jogo com o Nápoles, que estava previsto para domingo à noite, em Alvalade.

Os leões têm jogo com o Gil Vicente agendado para sábado, a contar para a ronda inaugural da I Liga, mas a partida corre risco de não se realizar. O Gil Vicente tem 15 elementos, entre jogadores e técnicos, com Covid-19.

Os clubes vão continuar a testar e os infetados estão em isolamento. A Liga já defendeu que estando reunidas as condições previstas no protocolo sanitário, assinado pelos clubes, os jogos devem acontecer. A última palavra, no entanto, é da Direção-Geral da Saúde.

A direção da Liga Portugal reúne com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, esta terça-feira, às 15h00 para fazer um ponto da situação.



Dois jogos da 1.ª jornada da II Liga (Feirense-Chaves e Académico de Viseu-Académica) foram adiados, devido a casos de Covid-19.