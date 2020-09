Abel Ferreira quer "enganar" o Benfica

"O Benfica tem um bom treinador, bons jogadores e fez um dos maiores investimentos da sua história. Vai jogar contra uma equipa que tem muita ambição, que terá muito disciplina e que não vai alterar a sua forma de jogar. O favoritismo está do lado do Benfica, mas o objetivo é o mesmo. Vamos tentar enganá-los", sublinhou Abel, em conferência de imprensa.

A estratégia de Abel Ferreira para eliminar o Benfica da Liga dos Campeões passa por "enganar" a equipa de Jorge Jesus. O treinador do PAOK reconhece favoritismo aos encarnados, mas diz que está "habituado a fazer muito com pouco" e ameaça surpreender a equipa portuguesa na 3.ª pré-eliminatória da Champions.

O PAOK recebe as ‘águias’ na terça-feira, às 19:00(...)

O treinador português só lamenta a ausência de público das bancadas de um estádio em que o PAOK está habituado a ter uma força extra. O Toumba com adeptos é mais 50% de motivação, de ambição e exigência que nos empurra. É o nosso 12.º jogador, porque, como sabem, a força deste clube vem muito dos seus adeptos", observou.

Abel comentou, ainda, a contratação de Zivkovic, médio que rescindiu com o Benfica e assinou a custo zero pelo PAOK. O sérvio poderá ser opção no desafio desta terça-feira e o treinador considera que se trata de uma mais-valia para o seu plantel.

"Conhecia bem o Zivkovic. Vai ajudar-nos muito. O Benfica entendeu que os caminhos se fecharam, mas para nós foi uma boa notícia, porque ele acrescenta qualidade à nossa equipa", argumentou.



O PAOK vai realizar o terceiro jogo oficial da temporada. No último fim de semana bateu o Larissa (1-0), no arranque da liga grega. No dia 25 de agosto, defrontou e eliminou o Besiktas, na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (3-1).

Esta terça-feira defronta o Benfica, às 19h00. O jogo tem transmissão na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. A eliminatória decide-se a uma só mão. O vencedor do encontro qualifica-se para o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.