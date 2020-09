O PAOK venceu o AEL Larissa, por 1-0, na primeira jornada do campeonato grego.

O golo do triunfo foi apontado por Tzolis, a nova estrela do clube, com 18 anos.

A partida ficou ainda marcada pela estreia de Zivkovic, ex-atleta dos encarnados.

Este foi o último jogo da equipa de Abel Ferreira antes da partida contra o Benfica para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O PAOK – Benfica está marcado para a próxima terça-feira, dia 15.