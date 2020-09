PAOK inscreve Zivkovic para defrontar o Benfica

O PAOK inscreveu Zivkovic para defrontar o Benfica, no jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Apesar de o avançado sérvio, contratado ao Benfica, se ter mostrado pronto para a partida, a sua utilização estava em dúvida, segundo o jornal grego "Gazzetta", devido a um alegado atraso do clube encarnado no envio dos documentos necessários ao PAOK para a inscrição do jogador na UEFA.

Contudo, na lista oficial, divulgada pelo próprio clube grego, Zivkovic é um dos 24 jogadores que Abel Ferreira inscreveu na lista A. Também está na lista o defesa luso-cabo-verdiano Fernando Varela.

Esta época, devido à pandemia da Covid-19, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões joga-se a uma só mão. O duelo entre PAOK e Benfica terá lugar em Salónica, na próxima terça-feira, dia 15, às 19h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.